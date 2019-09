L'ancien de la LNH, Bruno Gervais, se joint à l'équipe du 98,5 FM

Le 98,5 FM accueille dans son équipe l'ancien joueur de la Ligue nationale de hockey (LNH), Bruno Gervais, à titre de chroniqueur.

Celui-ci va collaboré avec les membres de l'émission Les amateurs de sports. Il analysera les matchs de la LNH ainsi que ceux du Rocket de Laval, dans la Ligue américaine.

Natif de Longueuil, Bruno Gervais, 34 ans, a disputé huit saisons dans la LNH, comme défenseur. Il a récolté 87 points avec les Islanders de New York, le Lightning de Tampa Bay et les Flyers de Philadelphie, entre 2005 et 2013.

Il a ensuite poursuivi sa carrière en Allemagne.