«Les partisans du Canadien ont hâte de voir les petits nouveaux» - Ron Fournier

«On a le droit d’être optimiste. Le Tricolore n’a pas connu une saison désastreuse. Mais, je crois que la plupart des joueurs ont donné leur meilleur. Domi, Tatar, Gallagher, Weber, Price peuvent-ils faire mieux? Pas certain. On espère que les jeunes qui s’en viennent vont nous surprendre... Cela dit, ça peut être difficile pour les Canadiens. Les gens que j’ai rencontrés cet été, les amateurs, m’ont dit que plusieurs autres équipes – Tampa Bay, Boston, Toronto, Washington, Pittsburgh, Floride, New Jersey, New York et peut-être même Philadelphie – seront supérieures à Montréal, cette saison. Ce n’est pas normal de rater les séries trois saisons sur quatre. En tout cas, les partisans ont hâte de voir les petits nouveaux…»