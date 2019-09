Bianca Andreescu tentera de poursuivre son parcours à Flushing Meadows

La jeune Canadienne Bianca Andreescu tentera de poursuivre son parcours aux Internationaux des États-Unis, ce soir. Elle a rendez-vous avec la surprenante Américaine Taylor Townsend en huitièmes de finale.

Andreescu, 15e tête de série, connaît une année impressionnante avec une fiche de 38 victoires et seulement quatre défaites. Elle a déjà remporté deux titres en 2019, à Indian Wells et Toronto, deux tournois disputés sur surface dure comme à New York.

Le match Andreescu-Townsend suivra en soirée celui entre l'Espagnol Rafael Nadal et le Croate Marin Cilic au Stade Arthur Ashe.

Après une première semaine sans histoire, Nadal, deuxième tête de série, aura un défi plus grand à relever contre Cilic.

Nadal a disputé seulement deux matchs jusqu'ici et il a passé seulement un peu plus de quatre heures sur le court, profitant du forfait de son adversaire au deuxième tour et signant des victoires en trois sets dans les autres.

Cilic a remporté le tournoi américain en 2014.

La favorite du tableau féminin, Naomi Osaka, figure également au programme. Elle affronte la Suissesse Belinda Bencic en début de journée.