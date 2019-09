Federer pulvérise Goffin et passe en quarts de finale à Flushing Meadows

NEW YORK — Roger Federer a retrouvé son aplomb. La troisième tête de série a signé une deuxième victoire sans appel aux Internationaux des États-Unis dimanche, après avoir pulvérisé David Goffin 6-2, 6-2, 6-0.

Federer, qui avait concédé le premier set à ses deux premiers matchs du tournoi, a ainsi accédé aux quarts de finale pour la 13e fois de sa carrière à Flushing Meadows.

Il a dominé la 15e tête de série en décochant 10 as et 35 coups gagnants, contre seulement huit pour le Belge, mettant un terme au match après seulement une heure et 19 minutes de jeu. Le Suisse a scellé l'issue de la rencontre avec un revers gagnant le long de la ligne, après un superbe échange totalisant 20 coups.

«Au quatrième tour, si vous pouvez garder ça simple et rapide, vous devez être heureux», a dit Federer, qui avait été éliminé à cette étape l'an dernier.

Et qu'en pense Goffin?

«Vous vous demandez pourquoi vous ratez tout, même les balles faciles, a dit Goffin. Puis, vous réalisez que c'est parce qu'il joue bien.»

Federer, quintuple champion des Internationaux des États-Unis, convoite un 21e titre du Grand Chelem. Il affrontera en quarts de finale le Bulgare Grigor Dimitrov.

Dimitrov, qui a atteint le carré d'as à deux reprises en Grand Chelem, a défait l'Australien Alex de Minaur 7-5, 6-3, 6-4 pour accéder à ses premiers quarts de finale à Flushing Meadows.