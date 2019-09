Grand Prix de Belgique : Éloge de la perfection

Changement de garde

L’éclosion de Charles Leclerc, combinée à l’ascension fulgurante de Max Verstappen puis à l’émergence de Lando Norris et Alexander Albon, ne mentent pas : c’est un changement de garde qui est en train de s’opérer en F1.

Au cours de la décennie qui s’achève, Lewis Hamilton et Sebastian Vettel se sont partagé les championnats; seul Nico Rosberg a réussi à interrompre cette domination, en 2016. Alonso et Rosberg partis, il reste encore trois champions du monde en activité : Raikkonen, Hamilton et Vettel. Le premier aura bientôt 40 ans (en octobre) et le second entreprendra la prochaine saison à l’âge respectable de 35 ans. Quant à Vettel, il vient d’avoir 32 ans, mais sa dernière conquête remonte à 2013. Et depuis le début de la saison, Leclerc a clairement eu le dessus sur celui qui aurait dû être son chef de file (et celui de l’écurie Ferrari).

La prochaine décennie sera celle de Leclerc et Verstappen. Leur rivalité, déjà bien installée, remonte au karting, et elle s’annonce féroce. Les rôles sont bien définis, avec Mad Max dans le rôle du bad boy. Lando Norris jouera lui aussi les premiers rôles – chez McLaren ou ailleurs, tout dépendra de la progression de cette écurie qui émerge, doit-on le rappeler, d’un long passage à vide. Et n’oublions pas Ricciardo et Ocon, si Renault parvient à rebondir.

Lance Stroll fera-t-il partie de la future « liste A » ? Plusieurs observateurs ont déjà lancé la serviette, mais ils vont peut-être s’en mordre les pouces : son père a acheté une écurie en lambeaux, ne l’oublions pas, et il fallait au moins une saison pour remettre la maison en ordre. La superbe course de Perez, à Spa, a montré que les évolutions avaient enfin porté fruit et son coéquipier canadien a réussi à marquer un point malgré un départ en fond de grille (16e) à cause d’une pénalité-moteur.

Bref, le dernier droit de la saison s’annonce prometteur. Les prochaines années aussi.