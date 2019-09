Charles Leclerc remporte le Grand Prix de Belgique

SPA-FRANCORCHAMPS, Belgique — Il en a mis du temps, mais il y est finalement parvenu. Le pilote Ferrari Charles Leclerc a remporté le Grand Prix de Belgique, dimanche, signant du même coup sa première victoire en carrière en Formule 1.

Leclerc, qui est âgé de seulement 21 ans, a complété l'épreuve avec un coussin de 0,981 seconde devant Lewis Hamilton. Son coéquipier chez Mercedes, Valtteri Bottas, a complété le podium, tandis que les pilotes Sebastian Vettel (Ferrari) et Alexander Albon (Red Bull) s'emparaient des deux positions suivantes, dans l'ordre.

«Ferrari était tout simplement trop rapide dans les lignes droites; nous ne pouvions suivre leur rythme. Félicitations à Charles pour sa première victoire, car il l'attendait depuis longtemps celle-là», a évoqué Hamilton.

Le pilote Racing Point Sergio Perez, qui vient tout juste de ratifier une prolongation de contrat de trois saisons, a connu une course irréprochable et terminé sixième. Les commissaires de piste ont cependant indiqué après la course qu'ils allaient analyser le dépassement d'Albon aux dépens de Perez au dernier tour, ce qui signifie que des changements pourraient se produire au classement final de la course.

Lance Stroll, qui s'est élancé de la 16e position sur la grille après avoir écopé d'une pénalité pour avoir procédé au remplacement de son groupe motopropulseur, a démontré de la ténacité et abouti en 10e place.

Cette victoire s'est donc avérée un véritable soulagement pour Leclerc, même si le principal intéressé a admis qu'elle avait un goût doux-amer. C'est qu'elle s'est produite au lendemain du décès du pilote de F2 Anthoine Hubert, lequel était un ami de longue date de Leclerc.