Malgré le décevant revers de ses joueurs, Cabrera demeure positif

Cette foi envers son équipe, Cabrera l'a manifestée dès le début du match en dépêchant sur la pelouse le même groupe de 11 joueurs que lors du duel de mercredi contre les Whitecaps de Vancouver. Il l'a aussi montrée au retour du vestiaire après la première demie en leur permettant tous de retourner sur leur terrain pour essayer d'amorcer une remontée qui ne s'est jamais matérialisée.

«L'équipe essayait, elle poussait. Je voulais la voir se battre. Je voulais voir tous les joueurs qui avaient amorcé la première demie tenter de se relever, de se retrouver. C'était bon. Ç'a été un bon effort», a-t-il fait remarquer.

Interrogé sur sa décision d'insérer Ballou Tabla à la 72e minute de jeu, alors qu'il aurait peut-être pu le faire plus rapidement, Cabrera, là encore, s'est montré solidaire vis-à-vis son 11 partant.

«Ballou veut avoir des minutes, nous voulions le voir et il a été actif, a noté Cabrera. Mais je croyais qu'il s'agissait d'une opportunité pour offrir un peu plus de soutien aux joueurs qui avaient amorcé la première demie. Les changements auraient pu se faire dès la 45e minute. Mais je ne veux 'tuer' personne, je ne veux blâmer personne. Le seul que l'on pourrait blâmer ici, c'est moi. Je voulais les appuyer et leur donner du temps pour se relever et montrer qu'ils pouvaient changer l'allure du match. Nous n'avons pas pu changer l'allure du match, mais nous avons essayé et ç'a été un bon effort.»

En poste depuis à peine 10 jours, et déjà appelé à diriger trois matchs, Cabrera n'est pas malheureux de la trêve de deux semaines dans le calendrier de l'Impact. Son prochain match n'aura lieu que le 14 septembre, à Montréal, contre le FC Cincinnati, qui a officiellement été éliminé des séries éliminatoires samedi soir.

«J'attendais cette pause pour avoir l'occasion de travailler avec les joueurs, pour leur montrer comment mettre en pratique certaines idées que j'ai en tête. Les trois derniers matchs ont été davantage l'occasion de les motiver, de leur parler.»