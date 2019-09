Inefficace en première demie l'Impact subit un crucial revers de 3-0

MONTRÉAL — Une première demie catastrophique a mené l'Impact de Montréal vers un crucial revers de 3-0 aux mains de D.C. United samedi soir au stade Saputo.

Face à une formation privée de Wayne Rooney, qui avait de plus perdu ses trois matchs précédents, les joueurs de l'Impact ont concédé trois buts en environ 12 minutes, sur autant de tirs cadrés en première demie.

Et contrairement au match de mercredi contre les Whitecaps de Vancouver, Evan Bush a été incapable d'empêcher l'hémorragie. Il a cédé deux fois devant Ola Kamara, à la 20e et à la 32e minute, et aussi devant Paul Arriola, à la 23e minute.

Sur leurs deux premiers buts, les visiteurs ont profité de bonds favorables. Kamara s'est d'abord emparé d'un ballon libre dans la surface de réparation, résultat d'un bloc partiel par le mur montréalais sur un coup franc de Junior Moreno, et a déjoué Bush à sa gauche.

Sur le second, ils ont exploité un long dégagement du gardien Bill Hamid, qu'a fait dévier de la tête Samuel Piette près du cercle central, mais derrière lui et la ligne défensive montréalaise. Arriola en a profité pour se sauver vers Bush, qu'il a battu d'un tir au même endroit que le filet précédent.

Quant au troisième but de D.C. United, il a été le résultat d'un corner dévié une première fois, par Frédéric Brillant, puis une seconde fois, par Kamara, derrière Bush.

Par la suite, l'Impact s'est montré plus incisif en attaque. En deuxième demie, il a tenté 17 tirs vers le but de D.C. United, mais seulement trois ont touché la cible. Et lorsque c'était le cas, Hamid veillait au grain.

L'Impact sera inactif pendant les deux prochaines semaines et reprendra le collier le samedi 14 septembre contre le FC Cincinnati au stade Saputo.