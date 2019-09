Cavan Biggio aide les Blue Jays à l'emporter 6-4 contre les Astros

TORONTO — Le circuit de deux points de Cavan Biggio a aidé les Blue Jays de Toronto à vaincre les Astros de Houston 6-4, samedi après-midi.

Teoscar Hernandez a ajouté une claque en solo pour les Blue Jays (55-82). Bo Bichette a placé deux balles en lieu sûr, il est venu marquer deux fois et il a volé un coussin.

Clay Buchholz (1-3) a été efficace pendant cinq manches et deux tiers, donnant deux points, trois coups sûrs et cinq buts sur balles.

Tim Mayza, Derek Law, Buddy Boshers, Jordan Romano et Ken Giles sont venus en relève, limitant les dégâts. Giles a récolté un 18e sauvetage cette saison pour les Torontois. Mayza et Law ont tous les deux accorder un point.

Framber Valdez (4-7) a également lancé pendant cinq manches et deux tiers, allouant six points et neuf coups sûrs pour les Astros (88-49). Joe Smith et Cy Sneed ont blanchi leurs adversaires pendant deux manches et deux tiers.

Alex Bregman a ouvert le pointage en première manche grâce à un sacrifice qui a donné les devants 1-0 aux Astros.

En troisième manche, Randal Grichuk a produit un point à la suite d'un simple et il a précédé Hernandez au marbre quand le Dominicain a réussi un circuit de deux points pour permettre à l'équipe locale de se placer en avance 3-1.

En quatrième manche, Biggio a catapulté une offrande de Valdez par-dessus la clôture du champ droit. Bichette a lui aussi croisé le marbre sur la séquence.

Yuli Gurriel a réduit l'écart à 5-3 en sixième manche quand il a cogné son 38e double de la saison. Biggio a toutefois répliqué dès le tour au bâton des Blue Jays, lui aussi grâce à un double.

Les Astros ont marqué le dernier point de la rencontre quand Law a donné un but sur balles à Bregman alors que les coussins étaient tous occupés. Boshers a mis fin à la septième manche en retirant Yordan Alvarez au bâton.

Giles a passé dans la mitaine George Springer, Jose Altuve et Bregman dans la mitaine pour terminer la partie.