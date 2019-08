Internationaux des États-Unis: Andreescu accède au 4e tour

NEW YORK — La Canadienne Bianca Andreescu a défait la Danoise Caroline Wozniacki 6-4, 6-4, samedi, et a atteint le quatrième tour des Internationaux des États-Unis.

L'Ontarienne âgée de 19 ans a gagné la première manche en 40 minutes, puis a gaspillé une avance de 3-0 en deuxième manche avant de s'imposer.

Il s'agissait du deuxième duel entre Andreescu et Wozniacki cette saison. Andreescu avait aussi eu l'avantage sur l'ancienne no 1 au monde en janvier à Auckland. Il s'agissait alors d'une première victoire en carrière pour Andreescu contre une joueuse du top-10 mondial. Elle en a depuis ajouté six à son palmarès.

Cette fois, Andreescu était la favorite, elle qui est 15e tête de série à New York. Wozniacki a glissé au 19e rang mondial.

Lors du quatrième tour, Andreescu affrontera l'Américaine Taylor Townsend, qui a défait la Roumaine Sorana Cirstea 7-5, 6-2.

Townsend a surpris la quatrième tête de série Simona Halep plus tôt cette semaine. Elle occupe présentement le 116e échelon mondial.

Plus tard samedi, l'Ontarien Denis Shapovalov devait aussi disputer son match de troisième tour. Il avait rendez-vous avec le Français Gaël Monfils.