Maxence Parrot triomphe aux X Games d'Oslo à son retour à la compétition

Le Québécois Maxence Parrot a fait classe à part et a remporté l'épreuve de Big Air aux X Games d'Oslo, samedi, lors de son retour à la compétition après avoir vaincu le lymphome de Hodgkin.

Deux mois seulement après ses derniers traitements, le planchiste de Bromont s'est imposé au Telenor Arena. Après avoir dominé les qualifications, il a remporté une cinquième médaille d'or en carrière en Big Air aux X Games.

Parrot a obtenu un score de 91,00 en finale, quand les deux meilleurs des trois sauts étaient comptabilisés. Le Suédois Sven Thorgren a suivi en deuxième place avec un score de 88,33, devant le Japonais Yuki Kadono, avec 84,66 points.

Âgé de 25 ans, Parrot avait révélé en janvier qu'il était atteint du lymphome de Hodgkin. Il avait ensuite mis une croix sur le reste de la saison.

Après avoir reçu ses derniers traitements en juin, il a rapidement repris l'entraînement dans l'objectif de participer aux X Games d'Oslo. S'il était rouillé, cela n'a pas paru.

En finale, Parrot s'est vite retrouvé en tête en réussissant un Cab triple cork 1620 Indy et un Frontside triple cork mute. Avant-dernier à s'élancer en troisième ronde, Parrot a déposé une main au sol après un Frontside triple cork mute qui n'a finalement pas compté.

Kanado était le dernier à descendre le tremplin et avait besoin d'un score de plus de 43,00 pour battre Parrot. Kanado a mis les mains au sol après son Frontside 1440 tail grab et il s'est contenté d'une note de 36,66 qui lui a tout de même permis de grimper sur la troisième marche du podium.

Le Saskatchewanais Mark McMorris était aussi de la finale. Il a toutefois raté ses trois sauts et a pris le cinquième rang avec un score de 30,00.