«Ça serait cool de pouvoir jouer à Montréal» - Abraham Toro

Comme tous les joueurs rappelés du Triple A en cours de saison pour accéder aux majeures, le joueur originaire de Longueuil a dû s’adapter à la vitesse grand V.

« L’adaptation a été assez vite. Au début, j’étais un peu anxieux. Je voulais impressionner… Mais ça n’a pas pris longtemps avant que je me calme et que je me dise que j’avais juste à faire ce que je faisais dans les mineures et que ça allait refléter dans les majeures, pour avoir du succès. »

Toro a disputé six matchs dans les majeures avec les Astros. Il a frappé 5 coups sûrs en 21 présences pour une moyenne de .238, cogné un circuit, marqué 5 points, produit deux points et il a soutiré 5 buts sur balles. Et il jouera vraisemblablement pour la première fois en sol canadien dans les prochaines heures ou en fin de semaine.