Federer a rapidement réglé le cas de Daniel Evans à New York

NEW YORK — Cette fois, Roger Federer n'a pas perdu de temps. Le Suisse s'est imposé en trois manches pour la première fois cette année aux Internationaux des États-Unis, défaisant Daniel Evans 6-2, 6-2, 6-1 pour s'assurer son billet pour les huitièmes de finale.

Federer, troisième tête de série et quintuple champion à Flushing Meadows, avait perdu la première manche à ses deux précédents matchs mais cela n'a pas été le cas contre Evans, 58e joueur mondial. Il a réussi 48 coups gagnants et 10 as pour s'assurer facilement la victoire, sa 18e d'affilée au troisième tour au tournoi new-yorkais.

L'histoire joue toutefois contre lui puisque aucun homme n'a encore perdu la première manche de ses deux premiers matchs et a ensuite remporté le tournoi. Federer est en quête d'un 21e titre en Grand Chelem, ce qui améliorerait son record chez les hommes.

Son prochain adversaire sera le vainqueur du match entre David Goffin, 15e tête de série, et Pablo Carreno Busta.

Le favori Novak Djokovic affrontera Denis Kudla en soirée. Le Serbe espère que sa blessure à l'épaule gauche qui a nécessité l'intervention du soigneur lors de son match de deuxième tour a pris du mieux et qu'il pourra poursuivre la défense de son titre.