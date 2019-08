La sequence record sans boguey prend fin

PORTLAND, Oregon - La Sud-Coréenne Jin Young Ko a finalement commis un boguey, mettant fin à une séquence record de 114 trous sans perdre un coup par rapport à la normale, en route vers une ronde de 68, quatre sous la normale, lors de la première journée de la Classique de golf de Portland de la LPGA.

Ko, la numéro un mondiale, se trouve à quatre coups des comeneuses Mi Jung Hur, également de la Corée du Sud, et Hannah Green, de l'Australie. Les Américaines Jane Park et Yealimi Noh, une adolescente de 18 ans qui s'est qualifiée lundi, accusent un coup de retard.

Les Canadiennes Brooke M. Henderson et Alena Sharp ont signé des cartes de 67 qui les laissent à égalité au 12e rang parmi un imposant groupe de 12 golfeuses. La Québécoise Anne-Catherine Tanguay a joué 70 pendant que Brittany Marchand devait se contenter d'un score de 73.

Ko, qui a signé quatre victoires cette année dont deux lors de tournois du Grand Chelem, n'avait pas inscrit de boguey depuis le début de la troisième ronde de l'Omnium féminin britannique, où elle a terminé troisième, au début d'août. La semaine dernière, elle n'a commis aucun boguey en 72 trous et a remporté l'Omnium canadien par cinq coups.

Jeudi, elle a amorcé sa journée avec quatre normales avant de réussir un aigle et deux oiselets sur le parcours de Columbia Edgewater. Sa seule bourde de la journée est survenue au neuvième trou, où elle a loupé un roulé de trois pieds pour la normale.

Sa séquence a surpassé celle de 110 trous consécutifs sans boguey de Tiger Woods sur le circuit de la PGA, en 2000. La séquence de Ko est aussi la plus longue du genre connue dans toute l'histoire de la LPGA.

Ko était fière de son exploit, mais elle a admis qu'il commençait à peser.

«J'ai fait 114 trous et c'est fini. C'est cool, a déclaré Ko. Je veux en faire une autre, et j'espère me rendre à 115 trous. Mais oui, je suis libérée.»

«Je peux me concentrer plus sur mes coups sans me dire 'oh, boguey, boguey, non'. Demain, je vais pouvoir me concerntrer davantage.»