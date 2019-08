«Élever nos attentes, afin que le niveau de jeu des gars augmente» -Khari Jones

«Je regarde uniquement les performances des joueurs sur une base hebdomadaire et de ce côté, je suis très satisfait. Je suis content de l'effort déployé semaine après semaine. Mise à part une défaite (de 41-10 contre Hamilton, lors du deuxième match de la saison), nous avons joué des matchs serrés chaque semaine et les gars ont mis tout ce qu'ils avaient dans ces rencontres. C'est ce dont je suis le plus fier.»