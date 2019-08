Record de circuits pour le Dominicain Aristides Aquino des Reds

MIAMI - Aristides Aquino a établi un record pour le nombre de circuits d'un joueur à ses 100 premières présences au bâton, mercredi.

À sa 100e apparition au bâton dans les majeures, Aquino a claqué un 13e circuit. Il a frappé une longue balle de trois points en première manche, donnant ainsi les devants 3-0 aux Reds, à Miami.

Ce n'était qu'un 27e match dans les majeures pour Aquino, un Dominicain de 25 ans.

Cincinnati a finalement gagné 5-0, inscrivant un troisième gain d'affilée. Eugenio Suarez a mis l'épaule à la roue avec un 38e circuit.

Anthony DeSclafani (9-7) a très bien fait en sept manches, ne donnant que deux simples. Il a retiré huit frappeurs au bâton.

Yankees 7 Mariners 3

Aaron Judge a frappé le 101e circuit de sa carrière, Gary Sanchez, DJ LeMahieu et Mike Ford ont aussi cogné une longue balle et les Yankees de New York ont vaincu les Mariners de Seattle 7-3, mercredi soir.

Après avoir amorcé leur séjour sur la côte ouest américaine en se faisant balayer par les Athletics d'Oakland, les Yankees ont rebondi en gagnant cinq de leurs six dernières sorties, signant un balayage de trois rencontres face aux Mariners.

Sanchez a frappé un retentissant circuit de deux points en première manche, contre le partant Justus Sheffield. Ford a brisé une égalité de 2-2 en cinquième et Judge a suivi avec un coup de quatre buts qui a porté le pointage à 6-2 Yankees.

James Paxton (11-6) a connu un départ en dents de scie lors de sa première apparition contre son ancienne équipe. Il a permis un coup sûr, deux points, mais cinq buts sur balles en cinq manches au monticule.

Pirates 3 Phillies 12

Cesar Hernandez a produit trois points avec deux simples et les Phillies de Philadelphie ont assommé les Pirates de Pittsburgh, 12-3.

J.T. Realmuto a réussi un 20e circuit. Bryce Harper a frappé deux simples, a marqué trois fois et a volé un but.

Indians 4 Tigers 2

Jason Kipnis a claqué deux circuits en solo et les Indians de Cleveland ont battu les Tigers de Detroit, 4-2.

Kipnis s'est chargé des premier et dernier point des siens. Francisco Lindor a fourni un 24e circuit et un 19e larcin.

Orioles 4 Nationals 8

Washington a marqué cinq points dès la première manche et les Nationals ont doublé les Orioles de Baltimore, 8-4.

Juan Soto a sonné la charge avec un triple de deux points. Asdrubal Cabrera a ajouté un simple de deux points, puis Kurt Suzuki a complété la pétarade avec un circuit de deux points.

Cubs 10 Mets 7

Chicago a démarré en lion avec six points en première et les Cubs ont vaincu les Mets de New York, 10-7.

Ian Happ et Nick Castellanos ont claqué des circuits de deux points pour les vainqueurs.

Noah Syndegaard (9-7) a été chassé après trois manches, ayant permis 10 points et neuf coups sûrs. Les Mets ont perdu leurs cinq dernières rencontres.

Athletics 4 Royals 6

Hunter Dozier a frappé un circuit et il a donné les devants aux siens en sixième manche et les Royals de Kansas City ont tenu le coup pour vaincre les Athletics d'Oakland 6-4.

Tim Hill (2-0) a été parfait pendant deux manches en relève au partant des Royals Jakob Junis. Ian Kennedy a survécu à une neuvième manche mouvementée pour obtenir un 23e sauvetage cette saison.

Blake Treinen (6-5) a affronté quatre frappeurs en septième manche sans en retirer un seul. Le releveur des Athletics a donné trois coups sûrs et un but sur balles.

Rays 6 Astros 8

George Springer a brisé l'égalité grâce à un simple d'un point en septième manche et les Astros de Houston sont venus de l'arrière pour l'emporter 8-6 contre les Rays de Tampa Bay.

Diego Castillo (2-8) a pris le relais et il a donné un but sur balles à Yuli Gurriel. Aledmys Díaz a créé l'égalité grâce à un double le long de la ligne du champ gauche. Springer a ensuite placé la balle en lieu sûr pour aider les Astros à signer une sixième victoire consécutive.

Twins 8 White Sox 2

Jonathan Schoop a cogné deux longues balles et il a produit quatre points et les Twins du Minnesota ont facilement vaincu les White Sox de Chicago 8-2.

Il s'agissait du 13e match de plus d'un circuit de la carrière de Schoop et un cinquième cette saison. Il est devenu le septième joueur des Twins à atteindre le plateau des 20 coups de quatre buts cette année, ce qui a égalé un record des Majeures.

Les Twins ont remporté une quatrième partie de suite et ils se retrouvent à 30 matchs au-dessus de la barre de ,500 pour une première fois depuis le 25 septembre 2010.

Red Sox 7 Rockies 4

Xander Bogaerts a réussi deux longues balles et les Red Sox de Boston ont triomphé 7-4 aux dépens des Rockies du Colorado.

Les Red Sox ont frappé un circuit dans un 18e match de suite, ce qui représente la troisième plus longue séquence de l'histoire de l'équipe. La plus longue est survenue en 2016 et elle s'est étendue sur 22 parties.

Rafael Devers et J.D. Martinez ont aussi envoyé une balle par-dessus la clôture pour la formation de Boston, qui a balayé sa série de deux affrontements contre les Rockies.