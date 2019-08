NFL: la détresse de Rob Gronkowski

L’ancien ailier rapproché des Patriots de la Nouvelle AngleterreRob Gronkowski a tenu un point de presse, mardi, au cours duquel il a parlé de ses ennuis au terme de la dernière conquête des siens.

Maintenant retraité, Gronkowski, 30 ans, a expliqué à quel point « le football le déprimait » et qu’il n’avait plus de plaisir à jouer, comme on peut l’entendre dans les extraits diffusés aux Amateurs de Sports avec Mario Langlois.

Blessé plus souvent qu’à son tour durant sa carrière, l’ex-receveur de passes est désormais porte-parole d’une entreprise spécialisée en cannabis thérapeutique.

Après avoir été encore blessé aux quadriceps lors de la victoire de 13-3 des Patriots face aux Rams de Los Angeles lors du dernier Super Bowl, Gronkowski a expliqué qu’il a passé la nuit à pleurer sur son lit tant la douleur était vive.

Sa situation n’est pas sans rappeler la situation vécue par le quart des Colts d’Indianapolis, Andrew Luck, qui a annoncé sa retraite il y a quelques jours, à l’âge de 29 ans, lui aussi, en raison de multiples blessures.

Écoutez les extraits....