Maxime Crépeau à Vancouver:«Cette transaction était un 'no-brainer'» -Marc Dos Santos

Les Whitecaps de Vancouver connaissent une saison de misère. Ils sont derniers au classement de l’Association de l’Ouest de la MLS avec une fiche de 6-13-9. Le nouvel entraineur Marc Dos Santos procède à une reconstruction complète de l’effectif, donc une saison difficile était à prévoir.

Mais dans cette mauvaise année, il y a une lueur d’espoir et elle se nomme Maxime Crépeau. Le jeune gardien québécois en est à sa première saison comme partant dans la MLS et il brille comme pas un autre. Il est presque déjà certain d’obtenir le titre de joueur de l’année chez les Whitecaps.

Crépeau arrive à faire des miracles malgré un club extrêmement faible devant lui. Samedi, il a établi un nouveau record du circuit en inscrivant 16 arrêts contre les Earthquakes.

Crépeau, qui a été formé par l’Impact, avait été prêté au Fury d’Ottawa en 2018 où il a littéralement brulé la ligue, établissant plusieurs records de franchises et de la USL.

Malgré ceci, selon ce que le jeune homme a raconté l’hiver dernier, l’Impact n’a même pas pris le temps de s’informer de ses prouesses, ne regardant pas un seul match de leur jeune gardien lors de sa saison passée au niveau inférieur. Une insulte au jeune produit du Québec selon plusieurs, surtout que suite à ceci, ils l’ont vendu pour la minime somme de 50 000$.