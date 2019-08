La relance de Drouin: «Il doit apprendre à travailler mieux» -Marc-Antoine Godin

« Et à chaque fois qu’il y a des embuches dans la Ligue nationale, tu sens une certaine impatience. Il y en a qui disent qu’il ne travaille pas assez fort. Il travaille fort, Jonathan Drouin, mais je te dirais qu’il doit apprendre à travailler mieux, à gérer plus efficacement son énergie et à prendre de meilleures décisions dans la relance de l’attaque. »