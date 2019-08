Eugenie Bouchard s’incline au 1er tour à NY

La Québécoise Eugenie Bouchard s’est inclinée en deux manches de 6-3 devant la Lettone Anastasija Sevastova lors du premier tour des Internationaux de tennis des États-Unis, lundi.

La 12e tête de série a facilement vaincu la Québécoise en une heure et 14 minutes.

Bouchard a encaissé une 12e défaite de suite.

Les autres Canadiens en action au US Open

Mardi, Bianca Andreescu qui pointe maintenant au 15e rang mondial, affrontera l'Américaine Katie Volynets, 413e joueuse au monde.

Chez les hommes, le Québécois Félix Auger-Aliassime affrontera à nouveau son ami et compatriote Denis Shapovalov. On se souviendra que l'an dernier, les deux jeunes athlètes s'étaient aussi affrontés au premier tour des Internationaux des États-Unis et Auger-Aliassime avait dû abandonner avant la fin du match en raison de problèmes d'arythmie cardiaque.

Le Canadien Brayden Schnur sera opposé au Français Benoit Paire tandis que Vasek Pospisil affrontera le Russe Karen Khachanov, classé 9e tête de série.