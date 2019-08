Les Alouettes toujours à vendre: «le problème, ce sont les pertes projetées» -Ray Lalonde

«C'est une année financière difficile. Ce n'est pas parce que tu as des succès sur le terrain que tu peux effacer le manque d'enthousiasme au cours de la saison morte entre novembre et avril. Le problème, ce sont les pertes projetées pour 2019. Un investisseur regarde une équipe en se demandant ce que cela va me rapporter et concrètement cette année, il y avait peut-être jusqu'à une dizaine de millions de dollars de pertes d'envisagées.»