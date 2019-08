Championnat de la PGA: McIlroy empoche la bourse de 15 M$

ATLANTA - Rory McIlroy a empoché la bourse la plus imposante dans l'histoire du golf dimanche, doublant Brooks Koepka lors de la ronde finale du Championnat du circuit de la PGA pour mettre la main sur la coupe FedEx et le chèque de 15 millions $ US l'accompagnant.

Accusant un retard d'un coup, McIlroy s'est hissé en tête lors d'un renversement de trois coups en sa faveur au septième trou sur le parcours d'East Lake. Par la suite, il n'a jamais permis à Koepka ou Xander Schauffele de le rattraper.

McIlroy a ramené une carte finale de 66, quatre coups sous la normale, un score qui lui aurait permis de gagner le Championnat du circuit peu importe la formule qui aurait été en place.

Le Nord-Irlandais a terminé quatre coups devant Schauffele et est devenu le deuxième joueur, avec Tiger Woods, à gagner la coupe FedEx en deux occasions depuis sa création, en 2007.

Et cette fois-ci, il était seul sur la scène. Il y a un an, au sein du dernier groupe sur le terrain, il n'avait été rien de plus qu'un témoin de la remontée de Woods.

Cette année, les chants étaient pour lui.

Koepka (72) et Justin Thomas (68) ont complété le tournoi à égalité en troisième position, à cinq coups de McIlroy.

Le Canadien Corey Conners a joué 74 dimanche, pour une fiche globale de plus-3.

À l'issue de la troisième ronde, complétée dimanche matin, Koepka occupait le premier rang avec un dossier de 15 coups sous la normale, après une ronde de 68.