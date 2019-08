L'Impact de Montréal confirme le départ de Nick De Santis

Nick De Santis a quitté dimanche ses fonctions de vice-président en relations internationales et développement technique de l'Impact, a annoncé le club montréalais par voie de communiqué.

Cette décision survient quelques jours après le congédiement de l'entraîneur-chef Rémi Garde, qui a été remplacé par l'ex-entraîneur-chef du Dynamo de Houston Wilmer Cabrera. Elle a également été annoncée au lendemain d'une défaite de 2-1 contre le Toronto FC, l'excluant momentanément du tableau des séries éliminatoires dans l'Association Est de la MLS.

De Santis a occupé le rôle de directeur sportif de l'Impact de 2011 à 2014, avant de devenir directeur du développement des affaires internationales et vice-président, relations internationales et développement technique.

Pendant la période où il agissait à titre de directeur technique du club, entre juin 2008 et janvier 2011, a notamment aidé à bâtir les deux équipes ayant remporté le Championnat canadien en 2008 et 2013.

De Santis a aussi occupé le rôle d'entraîneur-chef de l'équipe durant six saisons, de 2004 à 2008, et sur une base intérimaire, en 2011, présentant une fiche en carrière de 76 victoires, 33 défaites et 34 matchs nuls en 143 matchs. Il a d'ailleurs été finaliste au titre d'entraîneur-chef de l'année dans la ligue à ses trois premières années complètes à la barre de l'Impact (2004 à 2006), remportant même les honneurs en 2005.

En tant que joueur, il a également disputé 219 matchs en 10 saisons avec l'Impact, de 1993 à 1998 et de 2000 à 2003.

De Santis a l'unique distinction d'avoir remporté le championnat des séries éliminatoires avec l'Impact à trois postes différents au sein de l'organisation: comme joueur en 1994, comme entraîneur-chef en 2004 et comme directeur technique en 2009.