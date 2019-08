Les Alouettes veulent éviter le piège des Argos

«Nous n'allons pas être complaisants, a quant à lui assuré Boseko Lokombo, qui passera de la position de secondeur à demi de sûreté ce dimanche, afin de remplacer Tyler Loffler, possiblement perdu pour la saison en raison d'une déchirure ligamentaire au genou gauche. Ce serait la pire chose à faire après avoir livré une bonne performance que de croire que le prochain affrontement sera facile. On ne peut pas prendre qui que ce soit à la légère dans cette ligue. On doit s'assurer d'offrir la meilleure performance qui soit à chaque rencontre et de respecter au plus haut point notre adversaire. C'est ce que nous allons faire contre les Argonauts.»