Six blessés après un éclair au Championnat du circuit de la PGA

Uhl a indiqué que les personnes étendues au sol étaient en mesure de bouger avant l'arrivée des ambulances.

Le porte-parole de la police d'Atlanta, James H. White III, a indiqué que cinq hommes et une jeune fille s'étaient réfugiés sous l'arbre. La foudre a atteint l'arbre et les cinq ont été blessés. Il a ajouté qu'ils avaient été transportés vers un hôpital pour recevoir des soins, mais qu'ils étaient tous alertes, conscients, et en mesure de respirer.

Justin Thomas, qui détenait une avance d'un coup après cinq trous quand le jeu a été interrompu, a mentionné que les joueurs mangeaient dans le chalet quand «ce fut comme si tout le chalet avait tremblé» à la suite du coup de tonnerre.