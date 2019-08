Le Lightning accorde un contrat d'une saison à l'attaquant Pat Maroon

TAMPA, Fla. - Le Lightning de Tampa Bay a consenti un contrat d'une saison et 900 000 $ US à l'attaquant Pat Maroon, qui était joueur autonome sans compensation.

La saison dernière, Maroon a aidé les Blues de St. Louis à remporter la coupe Stanley. En 74 matchs en saison régulière, il a amassé 10 buts et 18 aides, avant d'ajouter trois buts et quatre aides en 26 rencontres lors des séries éliminatoires.

Originaire de St. Louis, Maroon a disputé 449 matchs dans la LNH avec les Blues, les Ducks d'Anaheim, les Oilers d'Edmonton et les Devils du New Jersey. Il a récolté 88 buts et 118 aides.

Âgé de 31 ans, Maroon a été un choix de sixième tour, 161e au total, des Flyers de Philadelphie lors du repêchage de 2007.

Maroon a été dirigé par l'actuel entraîneur du Lightning Jon Cooper en 2006-07 avec les Bandits de St. Louis dans la NAHL, au niveau junior américain.