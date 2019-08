CH: Max Domi est vraiment fier de jouer à Montréal

«Vous devez comprendre à quel point c’est un privilège de jouer à Montréal. C’est tout simplement… WOW! C’est le plus beau jour de ta vie. On a qu’à regarder le logo et le chandail et on se dit : ''Man…''; les frères Richard l’ont porté, Guy Lafleur l’a porté, Patrick Roy a porté ce chandail, Jean Béliveau a porté ce chandail, c’est le même et il n’a pas changé! L’histoire est tellement riche, c’est génial. Vous le sentez en enfilant le chandail et en patinant autour de la patinoire. Tu ne joues pas seulement pour toi ou tes coéquipiers ou tes entraîneurs, mais littéralement pour la ville et les générations d’amateurs qui nous ont précédées. Tout le monde est tellement impliqué et avec tout le succès qu’ils ont connu, nous jouons tous au hockey pour gagner la coupe Stanley et avec tous les succès passé et le traitement de première classe qu’on reçoit et la mentalité, c’est tout simplement imbattable. Si je parlais à un agent libre, si tu aimes vraiment le hockey, tu ne voudrais pas jouer ailleurs qu’à Montréal!»