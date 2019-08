Schauffele chauffe Koepka et Thomas au classement Fed Ex

ATLANTA — Xander Schauffele a remis une carte de 64 (moins-6), le meilleur pointage en lever de rideau au Championnat du circuit de la PGA, ce qui fût suffisant pour rejoindre Brooks Koepka et Justin Thomas en tête du classement, jeudi.

Trente joueurs du circuit professionnel ont obtenu une longueur d'avance par rapport aux autres compétiteurs selon leur position à la Coupe FedEx.

Justin Thomas, qui a obtenu une faveur en partant à moins 10 et une avance de deux points puisqu'il trône au premier rang de la Coupe FedEx, a commis un double boguey et a raté à deux reprises des coups de trois pieds pour terminer avec un pointage de 70. Au lieu de se prévaloir d'une avance de six coups, il amorcera la deuxième ronde en compagnie de Schauffele et Koepka.

Koepka a réussi trois oiselets lors des quatre derniers trous pour conclure la première ronde en 67 coups et a rejoint le peloton de tête à moins-10.

Le Canadien Corey Conners, seul représentant de l'unifolié, s'est retrouvé au 15e rang après avoir amorcé le tournoi avec un pointage de 68.