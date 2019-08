Le Québécois Toro et les Astros coiffent les Tigers

HOUSTON - Gerrit Cole a retiré 12 frappeurs sur des prises et a muselé les Tigers durant sept manches, Alex Bregman a cogné un circuit et les Astros de Houston ont défait la formation de Detroit 6-3, lors du premier match du Québécois d'Abraham Toro dans les Ligues majeures, jeudi soir.

Septième frappeur, Toro a joué au troisième but, sa position habituelle. Il n'a cependant pas été en mesure de capitaliser en quatre présences au bâton.

L'athlète originaire de Longueuil s'est d'abord fait retirer après avoir frappé un roulant en deuxième manche. En quatrième, le même scénario s'est reproduit.

À lire également : Abraham Toro avec les Astros: «Il a toujours produit» -Alex Agostino

Profondeur

Le joueur de 22 ans a par la suite frappé des balles qui ont été facilement captées par ses adversaires en sixième et en septième manche, alors que les sentiers étaient remplis.

Dans le AA, Toro a affiché une moyenne de ,306 avec 22 doubles, quatre triples, 16 circuits 70 points produits, en 98 matches. Houston l'a repêché en cinquième ronde en 2016.

En l'absence des joueurs d'avant-champ Carlos Correa et Aledmys Diaz, tous les deux blessés, Toro a été rappelé du niveau AAA, où il évolue avec le Round Rock. Polyvalent, il amène de la profondeur à l'alignement.

Cole, dominant

Cole (15-5) a alloué deux coups sûrs et un but sur balles en 94 lancers. Il présente un dossier de 11-0 et il a maintenu une moyenne de points mérités de 1,84 lors de ses 15 derniers départs.