Authenticité: Subban ressent l'appui des Devils sur les réseaux sociaux

En plus de Subban, maintenant âgé de 30 ans, les Devils ont aussi ajouté les attaquants Wayne Simmonds et Nikita Gusev par le biais du marché des joueurs autonomes. Ils ont également eu le privilège de sélectionner l'attaquant Jack Hughes avec le premier choix du repêchage de juin dernier.

Ces joueurs vont se greffer à un noyau intéressant qui inclut les attaquants Taylor Hall, Nico Hischier et Kyle Palmieri, ainsi que les défenseurs Will Butcher et Ty Smith.

Subban devrait être le deuxième défenseur le plus âgé chez les Devils après le capitaine Andy Greene, qui célébrera son 37e anniversaire de naissance en octobre. Son objectif à sa première saison avec les Devils est clair.

« Nous voulons participer aux séries, a-t-il dit. C'est le standard que nous voulons établir. »

En ce qui concerne son implication dans sa nouvelle communauté à Newark, Subban veut y aller une étape à la fois.

« J'ai déjà rencontré les dirigeants d'un hôpital et la direction des Devils à ce sujet, mais le hockey passe en premier, a insisté Subban. Je veux me présenter au camp et apprendre à connaître mes coéquipiers. Je verrai ensuite ce que je peux faire à ce niveau. Mais ce qui est constant dans ce que je fais, c'est mon authenticité. (...) Je vais maintenir cet aspect dans ce que je vais faire au New Jersey. »

Et en attendant, les partisans des Devils, et tous les autres, peuvent toujours tendre la main à Subban et Vonn. Les deux ont affiché leur numéro de téléphone sur leur compte Instagram respectif, jeudi, afin de se rapprocher de leurs partisans — une décision qui aurait peut-être perturbé les équipes de communication de ses clubs précédents.

« C'est important pour nous d'être proches de nos partisans, a dit Subban après que Vonn se soit plaint en riant qu'il reçoive plus de messages qu'elle. C'est une des raisons qui expliquent pourquoi nous pouvons faire ce que nous faisons. Nous voulons inclure autant de personnes que nous le pouvons. Nous avons toujours l'option de prendre du recul et de passer du temps en famille quand nous le voulons .»

Subban et Vonn seront à Montréal pour encore quelques jours. Ils arriveront au New Jersey en prévision du début de la saison dimanche.