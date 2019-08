L'identité de l'Impact:«Il faut que l'on sache qui on veut être» -Patrice Bernier

On le sait l’impact a connu son lot de blessés cette saison. L’Argentin Ignacio Piatti est – encore une fois – blessé, tout comme le milieu de terrain québécois Samuel Piette. Cabrera l’a constaté à l’entraînement matinal de jeudi. Il manquait potentiellement sept partants. L’Impact peut-il accéder aux séries et à remporter le Championnat canadien sans Piatti et Piette?

« Oui. Les éléments sont là. On est capables de vivre sans Nacho. Bien sûr, quand il est là, tout va mieux et il y a plus de possibilités. Et quand Sam est là, il y a beaucoup plus d’assurance dans le milieu de terrain. Les autres joueurs ont quand même fait «sans». Il faut avancer. On te lance un défi. »

Identité à définir

Le président Kevin Gilmore a parlé d’identité. Celle de l’Impact qui va au gré du joueur du jour, de l’entraîneur du jour. Il estime que l’Impact « n’a jamais pris le temps de définir qu’est-ce qu’on est comme club. Ça nous prend une identité. On n’en a pas. »

Est-ce que Patrice Bernier est d’accord avec ça?