«L'Impact se saborde» -Vincent Destouches

« Je disais:« là, c’est un moment important. Un moment de vérité. C’est là où on va voir si l’Impact a de l’orgueil. Ils doivent se dire, non, ce but-là ne rentre pas ». Trois secondes plus tard, le ballon est dans le fond des filets. C’est presque désespérant rendu là. »

Si, parfois, on peut faire dire n’importe quoi aux statistiques, parfois, elles sont éloquentes, comme le démontre Destouches en conversation avec Mario Langlois, Aux amateurs de sports.