«Vernon Adams est capable tout faire sur le terrain» -Bruno Heppell

Adams a lui-même admis qu'il ne s'était pas préparé adéquatement dans le passé, parce qu'il ne prenait pas assez le circuit canadien au sérieux.

« C'est définitivement le meilleur que l'on a eu. Et, si je ne me trompe pas, il a une fiche de 7-3 comme partant avec les Alouettes. Il joue qvec confiance et il est capable de tout faire sur le terrain. »

Le trio infernal

La raison des succès des Alouettes, selon Bruno Heppell, est le départ combiné de trois membres de l'équipe: le directeur général Kavis Reed, l'entraîneur Mike Sherman et le quart Johnny Manziel.

« Le trio infernal qui nous faisait perdre... Si ce n'était que de Reed et de son fameux plan, le quart partant aurait été Johnny Manziel et sont entraîneur aurait été Mike Sherman. Et je peux te confirmer qu'ont aurait pas la fiche que l'on a et l'équipe que l'on a. »