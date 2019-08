Après l'effondrement de samedi, c'est l'heure de relever la tête

Après avoir ruminé pendant plus de deux jours un verdict nul à saveur de défaite, les joueurs de l'Impact de Montréal ont repris l'entraînement, mardi matin, au Centre Nutrilait dans un état d'esprit qui a semblé plaire à Rémi Garde.

Au terme d'une séance plutôt énergique, longue d'environ 90 minutes, l'entraîneur-chef de l'Impact a dit avoir renoué avec des joueurs positifs, avec de l'envie, de l'enthousiasme et de la qualité à l'entraînement.

Lors de sa rencontre avec les journalistes, Garde n'a évidemment pas pu éviter les questions sur les ennuis de l'équipe lors des phases arrêtées, qui ont transformé une victoire certaine en un match nul de 3-3 contre le FC Dallas.

Sa mêlée de presse a davantage porté sur le volet psychologique et tout ce qui relève du caractère et de la confiance de sa troupe, alors qu'elle amorcera le dernier droit du calendrier régulier samedi soir prochain à Toronto.

Au passage, Garde a parlé de ses joueurs comme des «compétiteurs», compte tenu des embûches que l'équipe a rencontrées sur les terrains adverses cette saison. Il a aussi insisté sur le fait que l'Impact a livré un solide match pendant 60 minutes contre le FC Dallas avant de permettre trois buts sans riposte lors de la dernière demi-heure de jeu.

L'Impact (10-13-4) et le Toronto FC (9-10-7) amorceront leur duel à égalité avec 34 points. Pour l'instant, l'Impact occupe le septième rang de l'Association Est, le dernier donnant accès aux séries éliminatoires, à cause d'un plus grand nombre de victoires.

Toutefois, le Orlando City SC (9-11-7), qui totalise aussi 34 points, pourrait passer devant la formation montréalaise avec un match nul contre le Atlanta United FC, vendredi soir.