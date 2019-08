Accusée de dopage, le monde de Laurence Vincent-Lapointe s'est écroulé

La multiple championne du monde de canoë, Laurence Vincent-Lapointe, avoue que son monde s'est écroulé comme un château de cartes lorsqu'elle a appris avoir échoué un contrôle antidopage positif.

Visiblement ébranlée et très émotive, l'athlète de 27 ans s'est exprimée, mardi matin, pour la première fois publiquement depuis que la Fédération internationale de canoë a annoncé sa suspension provisoire, lundi.

Elle ne parvient toujours pas à s'expliquer comment des traces de Ligandrol se sont retrouvées dans son organisme.

C'est le Centre national où elle s'entraîne qui lui fournit et teste les suppléments qu'elle consomme.

Possible contamination?

Selon son avocat, Adam Klevinas, la concentration retrouvée dans les deux échantillons est compatible avec une contamination possible des suppléments.

La Trifluvienne a pour sa part laissé entendre que c'est le Centre national où elle s'entraîne qui lui fournit et teste les suppléments qu'elle consomme et qu'elle ne prépare jamais elle-même ses suppléments.

Vincent-Lapointe s'expose à une suspension de deux ans et il lui faudra maintenant prouver qu'elle a pris toutes les précautions nécessaires à l'égard des règles liées à l'antidopage et qu'elle n'a pas agi de façon intentionnelle. Selon avocat, l'audience complète pour présenter leur cause devant la Fédération internationale devrait avoir lieu d'ici la mi-octobre.

Dans l'immédiat, Vincent-Lapointe rate les Championnats du monde de canoë-sprint cette semaine à Szeged, en Hongrie, une étape importante dans le processus de qualification olympique. Elle avait trois titres à défendre aux mondiaux.