Le problème de 2018-2019? «Compliquer les choses quand tu n'as pas besoin» -Jonathan Drouin

Peu importe le sport, il n’est pas rare de voir un athlète ou un joueur connaître un passage à vide. C’est ce qui est arrivé à Jonathan Drouin du Canadien de Montréal lors de la dernière saison.

Il importait donc au jeune joueur du Tricolore de trouver ce qui clochait durant l’été afin d’ajuster le tir lors de la prochaine saison. Au menu : séances vidéo.

« Avec (l’entraîneur associé) Dominique Ducharme, on se textait et on choisissait une journée durant la semaine où l’on voulait regarder deux heures de vidéo. Ce sont des moments…