L’offre hostile à Sebastian Aho : «Je n’aurais pas fait ça» - Serge Savard

On a beaucoup parlé cet été de l’offre hostile du Canadien de Montréal à l’endroit de Sebastian Aho des Hurricanes de la Caroline.

Le 1er juillet, Marc Bergevin a officiellement offert une offre de contrat de cinq ans de plus de 42 millions $ US à l’attaquant, alors joueur autonome avec compensation. Six jours plus tard, les Hurricanes ont égalé l’offre du Canadien, conservant les services d’Aho… mais peut-être pas au prix qu’ils désiraient le garder.

Pour certains partisans, l’offre du Canadien était insuffisante. Pour d’autres, Bergevin n’aurait jamais dû la proposer.

Le contexte a beau avoir changé depuis ses beaux jours au poste de directeur général avec le Canadien, qu’aurait fait Serge Savard?