Le message de Richer à Drouin: «Amuse-toi!» -Stéphane Richer

Maurice Richard, Bernard Geoffrion, Guy Lafleur, Pierre Larouche et Stéphane Richer sont les cinq Québécois francophones à avoir écrit au moins 50 buts durant une saison avec le Canadien de Montréal.

Mine de rien, hormis Lafleur (6 saisons de 50 buts), Richer est celui qui a réussi l’exploit le plus souvent à Montréal, soit à deux reprises, lors des saisons 1987-1988 (50 buts) et 1989-1990 (51 buts).

S’il en est un qui sait ce que représente la pression d’être un francophone dans l’uniforme bleu-blanc-rouge, c’est bien lui. Comment Richer perçoit-il la situation du jeune attaquant du Canadien.

« On avait un kart à l’un à côté de l’autre e matin, explique Richer. Je lui ai demandé comment ça allait et il m’a dit que ce n’était pas facile, que les médias sont difficiles… Je ne lui ai pas dit quoi faire, mais je lui ai dit : « been there, done that ». J’ai vécu trois fois ce que tu as vécu. Je suis passé de A jusqu’à Z.

« Toi, profites-en. Tu es un petit québécois. Tu es chez vous. Tu es dans ton patelin. Tu portes l’uniforme du Canadien de Montréal. Profite de ça 100 milles à l’heure. Parce que ça va tellement passer vite. »

Richer admet que ce n’est pas toujours rose de se faire critiquer ou juger, mais il faut faire la part des choses.

« Il n’y a pas beaucoup de Québécois à Montréal et, malheureusement, tout le spotlight est sur lui. C’est plus difficile. Amuse-toi! Parce que dans 4, 5 cinq ans, tu vas être à la fin de ton contrat. Tu ne sais pas ce qui va arriver après. Have fun! »