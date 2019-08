Blue Jays: les Yankees dans la mire d'Evenko

Depuis le temps qu’on en parle, il semble que 2020 sera la bonne année où finalement les amateurs de baseball de Montréal auront les grands et puissants Yankees de New York à se mettre sous la dent au printemps prochain.

Les Blue Jays en seraient à leur septième visite à Montréal dans cette traditionnelle série de deux matchs préparatoires et leurs adversaires seraient bel et bien les Bombardiers du Bronx selon nos sources.

Lundi, La Presse canadienne rapportait que les Blue Jays ne joueraient probablement pas de matchs à Montréal en 2020 étant donné que sur leur calendrier préparatoire, il n’y avait pas de matchs à l’affiche les 23 et 24 mars prochain. Mais curieux hasard, les Yankees non plus n’ont pas de matchs à l’affiche ces dates-là… pour l’instant.

Selon le 98,5 Sports, il y aurait déjà une entente de principe entre Evenko, les Blue Jays et les Yankees. Mais quelques détails resteraient à régler. Notez que selon nos infos, l’an dernier, les Yankees avaient aussi accepté de participer à ce type de rencontres ailleurs qu’à Montréal, pour finalement se retirer de l’entente à la dernière minute.

Notons que la dernière entente de trois ans signée par Evenko avec les Blue Jays venait à échéance en 2019. Il fallait donc en négocier une nouvelle.

Qui tire les ficelles?

Il est tout de même surprenant que voir que les Yankees soient dans le portrait. Il y a de cela cinq ans, alors que ces matchs se déroulaient les weekends, avec un Stade olympique plein à craquer, le président d’Evenko Jacques Aubé avait expliqué aux représentants des médias que le coût demandé par les Yankees rendait l’opération non rentable.

Depuis ce temps, les matchs ont été déplacés en semaine et les prix des billets ont été réduits. Lors des deux dernières éditions, les organisateurs ont frôlé les 50 000 spectateurs pour les deux rencontres, alors que lorsqu’ils disputaient ces matchs lors de la fin de semaine, on attirait entre 90 000 et 110 000 spectateurs.

Alors qu’est-ce qui change aujourd’hui? Qu’est-ce qui fait en sorte que les Yankees, tout d’un coup, soient ouverts à venir à Montréal?

Première classe

Premièrement, Evenko a prouvé qu’ils sont capables d’organiser un évènement de première classe. Tous les dirigeants des clubs qui sont passés ici dans les dernières années se sont dits impressionnés par l’organisation de l’évènement. Le Stade olympique est aussi maintenant conforme aux normes du baseball majeur, même pour des matchs de saison régulière, et ce depuis l’an dernier.

Mais pour faire bouger les Yankees, ça en prend plus que cela. Y’a-t-il quelqu’un au bureau du commissaire assez puissant pour tirer les ficelles qui pourraient influencer les Steinbrenners? Où y’a-t-il quelqu’un au bureau de Claridge qui est prêt à allonger les dollars nécessaires si les organisateurs arrivent un peu à court?

Stephen Bronfman et son groupe auraient tout avantage à ce que les Giancarlo Stanton, Aaron Judge et autres Yankees débarquent en ville pour faire vibrer Montréal au rythme du baseball encore une fois.

Alors rien n’est impossible, surtout maintenant que le commissaire Rob Manfred a donné le feu vert à Montréal pour devenir - au moins - une ville-sœur du baseball majeur.

Suite à l’article de La Presse canadienne de lundi, les Blue Jays ont publié un communiqué indiquant ceci : « Nous explorons présentement l’option de revenir à Montréal pour jouer des matchs préparatoires. Nous vous informerons de la suite des choses lorsque le tout sera finalisé ».

Des représentants d’Evenko contactés lundi n’ont pas voulu commenter l’information.

Jeremy Filosa / 98,5 Sports