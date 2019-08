Justin Thomas remporte le Championnat BMW

Thomas détenait une avance de six coups avant la ronde finale. Depuis 1928, seulement sept golfeurs ont gaspillé une telle avance sur le circuit de la PGA.

Thomas n'a pas atteint l'allée sur un coup de départ avant le cinquième trou. Son avance était toutefois toujours de six coups après sept trous.

Cantlay a réussi des oiselets aux septième, huitième et neuvième trous. Pendant ce temps, Thomas envoyait son deuxième coup au 10e, une normale-5, sous un arbre. Il a dû effectuer un coup comme gaucher et a commis un boguey. Cantlay a ajouté un quatrième oiselet d'affilée et l'avance de Thomas n'était plus que de deux coups avec huit trous à jouer.

C'est à ce moment que Thomas a repris ses esprits et il a envoyé un coup de cocheur à deux pieds de la coupe pour ensuite réussir un oiselet au 11e trou.