Les joueurs de l'Impact en quête de réponses après l'effondrement de samedi

«Je ne peux parler pour les autres joueurs, mais je sentais un peu de fatigue dans mes jambes. On ne pouvait plus mettre autant de pression et nous leur avons donné le contrôle du match. Peut-être avons-nous été un peu malchanceux avec la faute de main et ensuite sur le troisième but. Nous devons être plus réguliers. Avec environ 40 minutes à jouer, nous menons 3-0. Ça ne peut pas se produire. Nous ne pouvons pas accorder trois buts.»