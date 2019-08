La patience du directeur général des Raiders envers Antonio Brown s'amenuise

Le directeur général des Raiders d'Oakland, Mike Mayock, a donné un ultimatum au receveur Antonio Brown, dimanche.

Mayock a fait savoir à Brown qu'il était temps qu'il décide «s'il voulait s'investir à fond ou non» pour la saison à venir. Le receveur n'a pas manqué de montrer son mécontentement dans les derniers jours face au dénouement entourant le changement obligatoire du modèle de casque que les joueurs de la NFL devront adopter cette saison.

Dans un communiqué, Mayock a informé les journalistes que les Raiders avaient publié une vidéo sur Twitter dans laquelle il expliquait qu'il était frustré que Brown ne se soit pas présenté à la séance d'entraînement des siens dimanche, malgré le rétablissement de sa blessure au pied qu'il a subi lors d'un traitement de cryothérapie en France.

Brown a également perdu un grief qu'il avait déposé contre la ligue afin qu'on lui permette de porter un casque qui n'était plus certifié sécuritaire. Le receveur avait espoir de retrouver une version plus récente de son casque favori et qu'il aurait pu être approuvé, mais en vain.

Mayock a soutenu que Brown était encore frustré de cette situation, mais que les Raiders avaient fait tout ce qui était en leur pouvoir pour l'aider. Le directeur général de l'équipe a mentionné qu'il y avait «89 joueurs ici qui se donnent corps et âme» et qu'il espérait que Brown puisse rejoindre ses coéquipiers sous peu.