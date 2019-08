Rockies: Oberg doit de nouveau composer avec un caillot de sang au bras droit

Le gérant Bud Black a dit qu'Oberg a subi une procédure pour dissoudre le caillot samedi à l'hôpital, où il a ensuite passé la nuit.

Les Rockies ont d'ailleurs inscrit Oberg sur la liste des blessés. Ils ont aussi rappelé le droitier DJ Johnson d'Albuquerque, au niveau AAA.

Oberg a commencé à sentir une lourdeur au bras samedi, alertant alors les thérapeutes de l'équipe. Ceux-ci l'ont envoyé à l'hôpital pour un examen et le caillot a été découvert.

Oberg (6-1) a récemment remplacé Wade Davis comme stoppeur. Vendredi soir, contre Miami, l'artilleur de 28 ans a préservé un sixième gain cette saison.

Oberg a déjà été traité pour des caillots de sang. En 2016, il a subi deux opérations pour les enlever de son bras et de son épaule droits. On lui a prescrit des anticoagulants et il a raté les six dernières semaines de la saison.