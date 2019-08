L'Impact laisse filer une avance de trois buts: match nul de 3-3

En avance 3-0 après 56 minutes de jeu, les joueurs de l’Impact de Montréal ont vu ceux du FC Dallas en inscrire autant dans la dernière demi-heure de jeu, samedi, et se contenter d’un verdict nul de 3-3.

Ryan Hollngshead, bien servi par un coup de pied de coin, a logé le ballon dans le but montréalais à la 90e minute de jeu afin de priver la formation montréalaise de deux précieux points au classement.

Un doublé de Lassi Lappalainen en première demie avait donné le ton. Le Finlandais a touché la cible à la 8e minute de jeu ainsi que dans les arrêts de jeu, chaque fois, à la suite d’erreurs des joueurs de Dallas. Un ballon perdu dans le premier cas, un ballon donné dans le second.

Opportuniste à chaque occasion, Lappalainen a ainsi inscrit ses 3e et 4e buts depuis qu’il s’est joint à l’Impact. Orji Okwonkwo (56e), à la suite d’un jeu préparé par Saphir Taïder et Lappalainen, a inscrit le 3e but de la formation montréalaise.

La situation s’est gâtée par la suite. Un but de Zdenek Ondrasek (59e), puis une main de Ken Krolicki (85e) dans la zone de réparation, qui a permis un tir de pénalité à Reto Ziegler, a réduit l’écart à un but.

Et comme c’est arrivé – trop – souvent cette saison, c’est encore une situation de jeu arrêtée qui a coûté cher à l’Impact dans les derniers instants de la rencontre.

Encore Lappaleinen

L'Impact a pris rapidement les devants, à la 8e minute, à la suite d'une erreur de Matt Hedges.

L'arrière du FC Dallas a laissé un ballon lui filer entre les jambes alors qu'il était à la hauteur de la surface de réparation. Placé derrière lui, Lappalainen s'est emparé du cuir et le Finlandais a dirigé le ballon dans le coin droit du filet adverse avec précision.

Lappalainen a obtenu un deuxième cadeau durant les arrêts de jeu. Cette fois, c'est le milieu de terrain Jesus Ferreira qui fait une bourde colossale. Ce dernier a servi au Finlandais un ballon directement au pied. Lappalainen a foncé à toute vitesse vers le filet adverse et il a fait mouche à peu près au même endroit que précédemment.

L'Impact a ajouté à son avance à la 56e minute, lorsque Saphir Taïder a fait un beau centre pour Orji Okwonkwo qui a poussé le ballon dans le fond du filet en étirant la jambe droite: 3-0 Montréal.

Quelques minutes plus tard, Evan Bush n'a pu contrôler le ballon après avoir fait un arrêt et Zdenek Ondrasek n'a pas raté pas sa chance d'une telle distance.

Une main de Ken Krolicki a mené à un tir de pénalité de Reto Ziegler à la 85e minute, ce qui a réduit l'écart à 3-2, et une tête de Ryan Hollingshead a créé l'égalité à la 90e minute. du déjà vu pour l'Impact.