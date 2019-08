Inflammation au coude: Chris Sale au repos durant dix jours

BOSTON - Les Red Sox de Boston ont placé le nom du lanceur gaucher Chris Sale sur la liste des blessés pour une période de 10 jours en raison d'une inflammation au coude gauche.

Le président de l'équipe, Dave Dombrowski, a révélé samedi qu'il avait subi des examens par résonnance magnétique et que l'équipe de médecins a déclaré que les résultats démontraient qu'il y avait de l'inflammation.

Dombrowski a également dit que Sale avait ressenti certaines raideurs lors de son départ face aux Indians de Cleveland mardi et qu'il n'en avait pas parlé à l'équipe avant vendredi. C'est à ce moment qu'on lui a fait passer des tests. En plus des médecins de l'équipe, Dombrowski a affirmé que les résultats des examens seraient étudiés par l'orthopédiste Dr James Andrews.

Les Red Sox ont stipulé que Sale n'était pas disponible pour des entrevues pour le moment.

Alors qu'il fait face à une saison médiocre, Sale a connu deux solides départs lors de ses deux dernières sorties. Il présente un dossier de 6-11 et une moyenne de points mérités de 4,40 depuis le début de la campagne. Cependant, il a retiré 25 frappeurs sur des prises lors des deux derniers duels et a alloué que trois points en 14 manches et deux tiers.

Le club a rappelé le droitier Ryan Brasier des ligues mineures.