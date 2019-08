Le défenseur Chase Priskie s'entend finalement avec les Hurricanes

Les Hurricanes de la Caroline ont accordé un contrat de recrue de trois saisons au défenseur Chase Priskie, qui était joueur autonome sans compensation.

Âgé de 23 ans, Priskie a inscrit 17 buts et 22 aides en 36 matchs au niveau universitaire américain la saison dernière avec Quinnipiac. Il a dominé les défenseurs de la première division de la NCAA au chapitre des buts, des buts en avantage numérique (10) et des buts gagnants (5) et a été finaliste au prix Hobey-Baker.

En quatre saisons avec Quinnipiac, Priskie a récolté 116 points en 154 rencontres.

Les Capitals de Washington avaient sélectionné Priskie en sixième ronde, 177e au total, lors du repêchage de 2016. Priskie ne s'est toutefois pas entendu avec les Capitals et est devenu joueur autonome sans compensation le 15 août.

Il a accepté un contrat à deux volets des Hurricanes, avec un salaire de 925 000 $ US dans la LNH et de 70 000 $ dans la Ligue américaine.