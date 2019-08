Golf: une ronde exceptionnelle de 60 pour Vincent Blanchette

L’ancien joueur de hockey qui a joué pour les Saguenéens de Chicoutimi et qui a été échangé à trois reprises a vite compris que son avenir était au golf plutôt qu’au hockey et mise sur son calme et sa bonne gestion des émotions.

Celui qui rêve un jour d'atteindre la PGA entrevoit son parcours comme étant un long cheminement qui sera rempli d’embûches, mais surtout de bons moments et se compte déjà chanceux de pouvoir avoir avec lui des commanditaires qui lui sont chers.