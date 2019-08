«On est tous sur la même longueur d’onde!» -Anthony Jackson-Hamel

«J’ai confiance en mes capacités, je reste prêt et si on a besoin de moi, je vais être là! […]Il y a des choses qui ont été dites, des fois c’est mal interprété et après on peut donner une image qui n’est pas nécessairement la bonne, mais il faut savoir qu’à l’intérieur du groupe, il n’y a rien de négatif, il n’y a rien qui se passe de mal entre moi et le staff ou les autres joueurs. On est tous ensemble et on va tous dans la même direction.»