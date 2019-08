Les Alouettes ont deux raisons de vouloir renouer avec le succès à Calgary

Retour de Vernon Adams, absence de William Stanback

Même si on saluera le retour au jeu du quart Vernon Adams fils, les Alouettes ne sont pas en parfaite santé pour autant.

L'équipe a placé le nom du receveur B.J. Cunningham sur la liste des blessés pour une durée de six matchs et sa saison pourrait être compromise. Jones a également affirmé que le porteur de ballon William Stanback allait rater le duel de samedi en raison d'une blessure au talon.

En l'absence de Stanback, Jeremiah Johnson aura une fois de plus l'occasion d'être le partant et Jones souhaite l'utiliser un peu plus que vendredi dernier. Face aux Roughriders, Johnson a effectué 10 courses pour des gains de 38 verges en plus de capter deux passes pour un total de 24 verges.