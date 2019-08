Les frasques de Kyrgios: «Ils ont tout fait pour le protéger» -Hélène Pelletier

« Mais, pauvre nono! Laisse-les là, tes raquettes. L’arbitre ne t’a pas vu. Tu comprends?! Et là, l’arbitre sur la chaise prend son walkie-talkie et parle à l’arbitre en chef, Monsieur Armstrong, qui est assis dans les estrades… Il y a toujours quelqu’un de l’ATP assis dans les estrades lorsque Nick joue. Et l’arbitre demande : «Qu’est-ce que je fais avec ça? » Et Monsieur Armstrong, assis dans les estrades, dit : «Moi, je n’ai rien vu. »